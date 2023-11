Next Gen Atp Finals Jeddah 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 30 novembre

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle Next Gen Atp Finals di Jeddah 2023 per la giornata di giovedì 30 novembre. Spicca il derby a tinte azzurre tra Flavio Cobolli e Luca Nardi. Se il pesarese è già eliminato, il romano può ancora sperare nella qualificazione, ma dipenderà anche dal risultato di Fils-Stricker, altra sfida del girone. Grande equilibrio anche nell’altro gruppo, dove al comando c’è Medjedovic con due vittorie: possono ancora sperare nella qualificazione invece Shelbayh e Van Assche, ma anche Michelsen nonostante sia ancora a 0 successi.

PROGRAMMA GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE

Ore 13:00 – (5) Cobolli vs (7) Nardi

Non prima delle 14:00 – (1) Fils vs (3) Stricker

Ore 18:00 – (2) Van Assche vs (4) Michelsen

a seguire – (6) Medjedovic vs (8/WC) Shelbayh