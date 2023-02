Benfica-Club Brugge, Parker: “Non dobbiamo avere paura. Vogliamo lasciare il segno”

“Dobbiamo rispettare il fatto che il livello dell’avversario è enorme, ma non abbiamo nulla da perdere. Ci concentreremo sui loro punti di forza, ma anche sui loro punti deboli. Vogliamo lasciare il segno”. A parlare è Scott Parker, tecnico del Club Brugge, alla vigilia della partita degli ottavi di finale di Champions League contro il Benfica. La squadra belga, quarta e in ritardo di 20 punti dalla capolista Genk, deve ritrovare lo smalto di inizio stagione, quando è riuscita a qualificarsi da seconda in classifica: “Ho visto molti progressi nella mia squadra nelle ultime settimane. A volte i dettagli non erano facili. Questo spiega anche alcuni dei risultati. Stiamo migliorando. Sono molto ottimista per questa partita. È un bel test per il nostro club, per vedere dove siamo in questo momento”, ha detto. Poi conclude: “Ma ancora una volta, tutto il rispetto per il Benfica. Hanno grandi qualità, ma anche noi. Come club siamo estremamente entusiasti di questa opportunità. E non c’è motivo di aver paura”.