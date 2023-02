Malagò incontra la famiglia di Fanchini a Brescia: “Doveroso omaggio a Elena”

Giovanni Malagò si è recato a Brescia per incontrare la famiglia di Elena Fanchini, morta lo scorso 8 febbraio all’età di 37 anni. Il presidente del Coni ha reso omaggio alla carriera della sciatrice italiana sul suo profilo Twitter.

A Brescia, insieme al Presidente @Fisiofficial Roda, per abbracciare la famiglia #Fanchini. Un omaggio doveroso per un'atleta che continuerà a vivere in noi e con noi grazie alla forza del suo esempio. Ciao, Elena. Il tuo sorriso continuerà a illuminare il nostro cammino pic.twitter.com/KwSiPcCCxf

— Giovanni Malagò (@giomalago) February 14, 2023