Atsu ancora disperso, l’agente: “Trovate solo le scarpe. Le immagini termiche mostravano vita”

di Redazione 29

Assume contorni sempre più drammatici la vicenda di Christian Atsu, l’attaccante dell’Hatayspor ancora disperso a seguito del terremoto che ha colpito Turchia e Siria. La sua agente Nana Sechere ha fatto il punto della situazione ai microfoni di The Athletic: “Sono ad Hatay con la famiglia di Christian. Le scene del terremoto sono inimmaginabili, è straziante. Siamo stati in grado di localizzare l’esatta posizione della stanza di Christian Atsu e abbiamo trovato due paia delle sue scarpe. Ieri abbiamo ricevuto la conferma che le immagini termiche mostravano segni fino a cinque vite”. Poi spiega: “Tuttavia, mi è stato detto che l’unica vera conferma della vita è attraverso la vista, l’olfatto e il suono, e sfortunatamente non siamo riusciti a localizzare Christian. Questa è una situazione difficile e siamo estremamente grati a tutte le squadre di soccorso turche e straniere, ai civili locali e ai volontari per i loro sforzi e la loro risposta nel salvare i sopravvissuti. Tuttavia, abbiamo urgentemente bisogno di più risorse, incluso un traduttore, sul campo. Le cose si stanno muovendo incredibilmente lentamente e di conseguenza molti soccorsi vengono ritardati e si perdono vite umane a causa della mancanza di risorse a disposizione dei lavoratori”.