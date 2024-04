Bayern-Real Madrid, Vinicius e Rodrygo: “Daremo tutto per la finale”

“Vogliamo sempre vincere, ma questa competizione è così, non puoi sbagliare e regalare palloni. Non sarà facile, ora cercheremo di recuperare in vista della prossima settimana, daremo tutto per andare a Londra. In questa competizione è importante non perdere. Ecco perché siamo qui. Siamo qui per fare grandi cose e vogliamo andare in finale”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante del Real Madrid, Vinicius ai microfoni di Movistar dopo il 2-2 contro il Bayern Monaco nell’andata della semifinale di Champions League.

È carico anche Rodrygo, intervenuto a Sky Sport: “Era una semifinale di Champions League contro il Bayern in Germania, è normale soffrire, eravamo già pronti mentalmente, dovevamo restare concentrati, in modo che avremmo potuto segnare in ogni momento. Se due gol vanno bene anche per il ritorno? Speriamo, spero anche di segnare. Giocare con tutta la nostra gente ci darà più forza, speriamo possa essere un vantaggio. Oggi mi sono guadagnato il rigore, cerco sempre di aiutare la squadra”, ha aggiunto Rodrygo.