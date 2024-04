Cleveland Cavaliers-Orlando Magic oggi in tv: canale, orario e diretta streaming gara-5 playoffs NBA 2024

Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Cleveland Cavaliers-Orlando Magic, gara5 del primo turno dei playoffs NBA 2023/2024. Serie che finora sta rispettando pienamente il fattore campo, con i Cavs che hanno vinto nettamente le prime due gare in casa, e i Magic che hanno risposto allo stesso modo davanti ai propri tifosi. Gara5 si annuncia come vero spartiacque della serie: chi vince avrà poi due match point a disposizione. L’attacco della franchigia della Florida è parso in netta crescita in gara3 e 4, con ottime percentuali da tre e nel pitturato. Di contro Mitchell e compagni hanno fatto grande fatica offensiva, non andando oltre i 90 punti in nessuna delle due gare, ma al Rocket Mortgage Fieldhouse vogliono tornare a splendere. La palla a due è prevista stanotte, tra martedì 30 aprile e mercoledì 1 maggio alle ore 2.00 italiane. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Cleveland-Orlando dei playoff di Nba.

STREAMING E TV – Gara5 tra Cavs e Magic sarà visibile in diretta streaming su NBA League Pass. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con aggiornamenti, la cronaca al termine della partita e tutti i risultati e la classifica aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla di questi playoffs.