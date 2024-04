Bayern Monaco, Kimmich: “Mi piace affrontare giocatori come Vinicius”

Il centrocampista del Bayern Monaco Joshua Kimmich ha concesso un’intervista ad As in vista della sfida d’andata delle semifinali di Champions League contro il Real Madrid: “Non credo che sia una vera rivincita, perché le due squadre adesso sono totalmente diverse rispetto al 2018. È passato molto tempo, ora ci saranno due partite completamente diverse“. Il tedesco ha poi proseguito: “Ogni volta che guardi il Real Madrid in Champions League vedi la loro grande mentalità e qualità. Hanno una squadra forte, tanto talento, ma anche tanta esperienza. Questo si sente, soprattutto nelle partite importanti: si sente che hanno più esperienza e hanno un legame speciale con la Champions League“.

Kimmich ha poi parlato del suo gol qualificazione contro l’Arsenal: “Per me personalmente è stato un momento davvero speciale. Ma penso anche alla squadra, al club, ai tifosi e a tutti qui a Monaco. Siamo molto, molto felici di affrontare il Real Madrid. Siamo maturati e siamo di nuovo qui. È stato un grande obiettivo per noi. Siamo molto felici e orgogliosi. Adesso sappiamo che c’è una squadra molto forte che ci aspetta, ma non vogliamo sprecare questo momento“. Infine su Vinicius: “Sfortunatamente o fortunatamente, di solito mi trovo di fronte forse al miglior giocatore dell’altra squadra, come Mbappé o Vinicius, che sono due dei migliori giocatori del calcio europeo al momento. So che è molto forte nell’uno contro uno, quindi sono molto felice di affrontarlo e di competere con lui“.