Triathlon, World Cup Chengdu 2024: Zane quarta, Betto quinta

Va in archivio la World Triathlon Cup a Chengdu, in Cina. Quarto posto per Ilaria Zane (Overcome), che grazie a questo importante risultato si piazza al 26esimo posto scalando otto posizioni nel ranking olimpico. Quinta posizione per Alice Betto (Fiamme Oro) alla sua prima gara stagionale. Ventiduesima l’atleta delle Fiamme Oro Sharon Spimi. La vittoria è andata alla svizzera Julie Derron (01:55:18), che è riuscita a precedere la svedese Tilda Månsson (argento) e la polacca Roksana Slupek (bronzo). Al maschile, top ten per Michele Sarzilla (DDS Triathlon) che si piazza in nona posizione. Trionfo per il britannico Max Stapley (01:43:25). Podio completato con l’argento per il tedesco Jonas Schomburg e per il neozelandese Tayler Reid.