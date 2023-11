Barcellona, Xavi furibondo: “Sconfitta meritata con lo Shakhtar, la Champions non perdona”

L’allenatore del Barcellona Xavi ha commentato ai microfoni del canale tv spagnolo Movistar l’inaspettata sconfitta contro lo Shakhtar, che ha portato i blaugrana a farsi raggiungere dal Porto in vetta al Gruppo H: “La Champions League richiede il miglior livello di prestazione e non siamo riusciti a esprimere un buon calcio. Siamo molto arrabbiati, non abbiamo giocato bene e non abbiamo interpretato sufficientemente bene quello che avevamo preparato. Ora dobbiamo recuperare un po’ e migliorare. Niente che avevamo preparato è andato secondo i piani, siamo arrabbiati con noi stessi. Questa è una meritata sconfitta, avrò molto lavoro da fare in allenamento. Non pressiamo abbastanza bene, non ci concentriamo abbastanza. Ma non è il momento che i giocatori perdano fiducia, anzi è ora di riconquistarla“, ha detto amaro il tecnico catalano.