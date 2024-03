Barcellona-Napoli 3-1, Xavi: “Partita dominata, qualificazione meritata”

“Siamo tra le otto squadre migliori della Champions League e ai quarti potremo dire la nostra. Una partita dominata in entrambe le fasi di gioco, contro un Napoli molto forte e che ha avuto grandi occasioni durante la partita. Forse potevamo ottenere di più già nella gara d’andata, ma nel complesso è una qualificazione meritata per la quale sono molto felice”. Lo ha detto l’allenatore del Barcellona, Xavi, dopo la vittoria contro il Napoli che sancisce il passaggio ai quarti di finale di Champions League: “Possiamo competere per andare avanti in questa manifestazione. Non pensiamo a chi potremo incontrare, l’importante è essere ai quarti, sono molto orgoglioso per i miei giocatori, per il club e per i tifosi”.