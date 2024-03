Indian Wells 2024: programma, orari e ordine di gioco mercoledì 13 marzo con Nardi

Il programma e gli orari di mercoledì 13 marzo per quanto riguarda il torneo combined di Indian Wells 2024, sia Masters 1000 che Wta 1000. Torna in campo Luca Nardi dopo la clamorosa vittoria ai danni di Novak Djokovic. Lo fa a un orario buono per gli appassionati italiani, in prima serata intorno alle ore 21:00 contro l’idolo di casa Tommy Paul.

PROGRAMMA MERCOLEDI 13 MARZO

STADIUM 1

Ore 19:00 – (23) Navarro vs (2) Sabalenka

a seguire – (24) Mertens vs (3) Gauff

a seguire – (4) Medvedev vs (13) Dimitrov

Non prima delle 02:00 – (12) Fritz vs (7) Rune

STADIUM 2

Ore 19:00 – (9) Ruud vs Monfils

a seguire – (LL) Nardi vs (17) Paul

a seguire – Parry vs (9) Sakkari

Non prima delle 02:00 – Yuan vs (11) Kasatkina