Biglietti Inter-Atletico Madrid: quando escono, prezzi e come acquistarli

Grande attesa per Inter-Atletico Madrid. L’urna di Nyon ha decretato questo accoppiamento per gli ottavi di finale della Champions League 2023/2024. E sarà una grande serata di gala a San Siro dove si disputerà il match di San Siro in una di queste quattro date: martedì 13 febbraio, mercoledì 14, martedì 20 e mercoledì 21. L’Uefa diramerà il calendario nella giornata odierna, entro le 18 orario italiano. E i tifosi dell’Inter sono già a caccia dei biglietti per cercare di accaparrarsi, nel più breve tempo possibile, la possibilità di godersi i novanta minuti sugli spalti.

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

Le tempistiche legate all’uscita dei biglietti per il match di San Siro dipendono in primis dall’Uefa e poi dal club. Probabilmente non sarà una cosa immediata, dunque potrebbe passare qualche giorno ma quasi sicuramente già prima di Natale si sapranno tutte le indicazioni possibili e immaginabili. Sportface.it vi aggiornerà con tutti gli sviluppi del caso.

L’Inter vuole ripetere il magico cammino dello scorso anno dove, dopo aver eliminato il Barcellona nei gironi, ha superato il Porto agli ottavi di finale, il Benfica ai quarti e il Milan in semifinale. Poi si arrese al Manchester City di Pep Guardiola con tanti rimpianti per le occasioni non sfruttate. Da febbraio Thuram e compagni proveranno l’assalto alla Coppa dalle grandi orecchie. E si ricomincia proprio da questa doppia sfida.