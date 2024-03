L’Atletico Madrid al Metropolitano fa paura: un pareggio e una sconfitta in 20 partite

Simone Inzaghi e Federico Dimarco nella conferenza stampa della vigilia di Atletico Madrid-Inter lo hanno fatto capire in tutti i modi: guai a fidarsi dei colchoneros impalliditi sul campo del Cadiz nella sconfitta per 2-0 di sabato scorso. Un po’ perché l’1-0 di San Siro non basta per stare tranquilli, un po’ perché Diego Simeone potrà contare nuovamente su Antoine Griezmann e soprattutto perché il rendimento casalingo dell’Atletico al Civitas Metropolitano fa paura e non è tanto diverso da quello dell’Inter al ‘Meazza’. “Conosciamo il pubblico dell’Atletico, si fa sentire tantissimo. Il tifo che c’è stato per noi all’andata a San Siro, ci sarà per loro al ritorno”, ha detto Dimarco sull’ambiente che i nerazzurri troveranno nell’impianto madrileno. La squadra del Cholo in campionato, in quattordici partite casalinghe, ha vinto tredici gare e pareggiato l’altra (40 punti, nessuno ha fatto meglio). Punteggio pieno nei tre impegni di Champions League con undici gol fatti e due subiti, mentre in Copa del Rey è arrivata l’unica sconfitta interna contro il sorprendente Athletic Bilbao, ma come ha tenuto a precisare Inzaghi “l’Atletico non meritava di perdere” in quell’occasione. Simeone contro i nerazzurri ritrova Antoine Griezmann. Senza il fuoriclasse francese, i colchoneros hanno vinto solo due delle ultime cinque partite, ma il dolore per la distorsione alla caviglia subita a San Siro è passato e il ritmo giusto per scendere in campo c’è. Gli undici dell’Atletico sembrano essere già scelti: Oblak; Molina, Savic, Witsel, Hermoso, Lino; Llorente, Koke, De Paul; Morata e Griezmann. Anche Simone Inzaghi non ha dubbi: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Dimarco, a supporto di Lautaro Martínez e Thuram. Sono loro i protagonisti di una partita che avrà gli occhi del mondo addosso: quasi 160 accreditati tra stampa, radio e televisioni senza diritti (e sono 58 i media italiani attesi). Si riparte dall’1-0 per l’Inter. In palio c’è il pass per i quarti di finale, ma anche punti preziosi per il Ranking e per il Mondiale per club 2025. L’Inter è già qualificata per il torneo FIFA, l’Atletico invece si gioca il posto col Barcellona (che ha eliminato il Napoli). La società blaugrana tiferà per Inzaghi, ma non basta: ​​Xavi al momento ha 59 punti, Simeone ne ha 62 (il regolamento prevede 2 punti per una vittoria, 1 punto per un pareggio e 1 punto per il passaggio del turno). Al Metropolitano per l’Atletico non ci sono ‘solo’ i quarti in palio, ma anche quei 50 milioni garantiti che fanno gola davvero a tutti.