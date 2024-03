Nba 2023/2024: Clippers ko con Minnesota, Indiana passa a Oklahoma

Prosegue la regular season di Nba 2023/2024.

Minnesota batte i Los Angeles Clippers in trasferta 118-110. Match equilibrato fino al terzo quarto, in cui i Timberwolves piazzano un parziale di 29-15 imponendo la seconda sconfitta in fila a Paul George (unico oltre i 20 punti dei suoi) e compagni. Solito Anthony Edwards con 37 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. Apporto decisivo di Alexander-Walker, che piazza 28 punti in uscita dalla panchina. Indiana conferma un piazzamento in top 6 a Est e passa sul parquet di Oklahoma 121-111. Doppie doppie per Haliburton (18+12 assist) e Siakam (18+11 rimbalzi). Bene anche Turner con 24 punti. Non basta ai Thunder il trentello di Shai Gilgeous-Alexander (30+10 rimbalzi). Sacramento non va mai in svantaggio con Milwaukee e vince 129-94 contro la squadra di Rivers. Fox chiude con 29 punti, 6 rimbalzi e 7 assist. Sabonis va vicino alla tripla doppia con 22 punti, 11 rimbalzi e 8 assist. 25 punti per Monk in uscita dalla panchina. Sponda Bucks, male Lillard (10 punti con 2/12 dal campo). Antetokounmpo ci prova (30 punti+13 rimbalzi) ma non basta. Boston passa con facilità in casa di Utah 123-107. Tatum domina con 38 punti e 6 rimbalzi. Senza Brown e Porzingis, ci pensano White (24+6 rimbalzi) e Holiday (16+5+8). New York si prende la rivincita con Philadelphia e vince 106-79 al Madison Square Garden. Tripla doppia incredibile per Josh Hart da 20 punti, 19 rimbalzi e 10 assist. Solo tre giocatori in doppia cifra per i 76ers (Oubre il migliore con 19), che sono al quarto ko nelle ultime cinque. Nonostante l’infortunio di Sengun, Houston passa 103-101 in casa di San Antonio. 21+7+7 per VanVleet. Landale fa le veci del turco con 11 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Sponda Spurs, Wembanyama chiude con solo 13 punti (5/12 al tiro). Memphis batte 109-97 Washington. Prove di quintetti alternativi per i Grizzlies. Bene Jemison con 24 punti e 6 rimbalzi. Prova solida di Goodwin con 8 punti, 12 rimbalzi e 7 assist. Wizards totalmente allo sbaraglio. Kuzma (24+7+5) e Kispert (22 punti) gli ultimi a mollare.

