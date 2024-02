Arsenal, Arteta elogia il Porto: “Avversario molto duro”

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dell’andata degli ottavi di Champions League contro il Porto: “Sono un avversario molto duro. Hanno tantissima esperienza, tanta qualità, un allenatore che è nel club da tanti anni. Siamo entusiasti di essere qui. Abbiamo tanta energia ed entusiasmo per giocare domani“. L’allenatore spagnolo ha poi parlato di Fabio Vieira: “Sono molto contento di lui. Per lui è stato complicato perché quando stava iniziando a trovare continuità si è infortunato, ma è un giocatore con un talento enorme e tireremo fuori il meglio da lui“.

Arteta ha poi parlato del clima che la sua squadra troverà all’Estadio do Dragao: “Ci sarà un atmosfera spettacolare, c’è un grande legame tra tifosi, club e città. I loro tifosi sono incredibili, è un ambiente fantastico in cui vivere e giocare, e anche noi non vediamo l’ora“. In chiusura il tecnico ha parlato della prospettiva di vincere la Champions con i Gunners: “Sarebbe incredibile vincere a Londra. È nella nostra mente, è un sogno. Domani avremo un grosso ostacolo ma non vediamo l’ora di giocare. La verità è che il 95% dei giocatori non aveva mai giocato la Champions League. Ma c’è tanto entusiasmo ed energia, vogliono dimostrare che siamo abbastanza bravi e che vogliamo andare lontano. È questa la passione che vogliamo mettere in campo domani“.