Calcio a 5 femminile: Italia batte Finlandia 5-2

La Nazionale femminile di futsal vince la prima partita del 3 Nations Tournament di Salo e con un netto 5-2 alla Finlandia padrona di casa conquista i primi 3 punti della competizione. È una doppietta di Grieco a spingere le azzurre, che possono festeggiare anche il primo gol in Nazionale di Adrieli Berté. Sul tabellino finisce anche Silvia Praticò e Ludovica Coppari, a segno in avvio di ripresa per la quarta rete nel giorno delle sue 51 presenze. Domani le azzurre torneranno di nuovo in campo, affrontando la Svezia alle ore 17.30. Intanto il 5-2 di oggi rende soddisfatta Francesca Salvatore: “Siamo contenti del risultato ottenuto contro una squadra che lo scorso anno ci fermò in casa nostra con uno 0-0. Sicuramente un passo in avanti è stato fatto e ciò consolida il lavoro e la continuità dei risultati esattamente come volevamo“.

“Sapevamo di andare incontro a una gara che poteva nascondere delle insidie – continua l’allenatrice pescarese -. Dovevamo cercare di sbloccare la gara prima possibile, questo era l’ obiettivo primario. Abbiamo bisogno di giocare partite in cui c’è la necessità di controllare il gioco per poi concretizzare tutta la nostra produzione“. Tema tattico che probabilmente sarà diverso contro la Svezia: “Sono una delle nazionali che maggiormente è cresciuta nell’ultimo periodo. Nella loro ultima uscita ufficiale giocata con la Spagna sono state superate solo di misura. Sarà un test probante, perché giocheremo dopo sole 24 ore contro una squadra ancora più forte. Questo va in linea con la nostra continua volontà di ricercare competizioni che ci tirino fuori dalla nostra zona di comfort“.