Inter-Atletico Madrid, infortunio muscolare per Thuram: costretto al cambio all’intervallo

Tegola per Simone Inzaghi al Meazza in Inter-Atletico Madrid, andata degli ottavi di finale di Champions League. Infortunio muscolare al 42′ per Marcus Thuram, che dopo un’azione offensiva conclusa proprio con un suo tiro da fuori, sente tirare alla coscia e per questo motivo è costretto a uscire. Il cambio non arriva subito per non sprecare lo slot dell’intervallo e il francese stringe i denti, ma visibilmente dolorante. Si tratta di una contrattura all’adduttore destro, da rivalutare nelle prossime ore. Quindi nel secondo tempo non si rivede il centravanti che sta trascinando i nerazzurri, al suo posto ecco l’austriaco Arnautovic.