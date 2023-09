F1 GP Italia Monza 2023, regolamento nuovo format qualifiche per le gomme: ecco come funziona

Il regolamento del nuovo format delle qualifiche per le gomme Pirelli: ecco come funziona, lo abbiamo già visto in Ungheria e lo stiamo ritrovando a Monza per il GP d’Italia. Con l’obiettivo di risparmiare le gomme, in ottica sostenibilità, è stata riproposta una modifica per le qualifiche odierne, per la quale sarà obbligatorio utilizzare le gomme hard nel Q1, le gomme medie nel Q2, le gomme soft nel Q3, dunque con la seguente impostazione schematica legata agli pneumatici da montare sulle monoposto. A Budapest la scelta era stata criticata ma poi apprezzata da tutti.