Champions League, anche Cardinale sarà a Parigi per PSG-Milan

Il Milan dopo la Juventus dovrà pensare alla Champions League, competizione in cui gli uomini di Stefano Pioli sono attesi da una sfida dal grande fascino sportivo e storico. La meta sarà Parigi, il tecnico contro cui si dovrà misurare il Diavolo Luis Enrique, la squadra quindi il PSG del fenomeno Mbappè.

Per un avvenimento simile e per l’importanza della partita al Parco dei Principi sarà anche il momento di vedere Jerry Cardinale ancora di più vicino alla squadra. Infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, l’uomo di fiducia di Red Bird non sarà presente a San Siro per la partita contro la Juventus, ma seguirà la squadra a Parigi per l’appuntamento di Champions.