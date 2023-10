Golf, Andalucia Masters: Meronk torna alla vittoria

Adrian Meronk conquista la vittoria all’Andalucia Masters in Spagna, lasciando alle spalle l’esclusione dalla Ryder Cup di Roma. Il polacco festeggia il quarto titolo nel DP World Tour, dopo quello conquistato a maggio nell’Open d’Italia. Il golfista si è imposto con un punteggio di 272 (-16), a fronte di Matti Schmid, secondo con 273 (-15), e Richard Mansell terzo con 274 (-14). Francesco Molinari, non ha superato la 63esima piazza in 291 (+3) ed è stato l’unico tricolore a superare il taglio. Le parole del vincitore: “Mi sento sollevato, è stato un evento difficile, cominciato nel peggiore dei modi. Round dopo round, sono riuscito però a risalire posizioni fino alla vittoria“.