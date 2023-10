Salisburgo, Struber: “Stiamo vivendo momento difficile. Inter? Metteremo tutto in discussione”

L‘Inter affronterà martedì in Champions League il Salisburgo, che in campionato non sta vivendo esattamente un momento roseo. Al termine dell’ultima gara infatti, il tecnico Gerhard Struber, ha commentato la difficile situazione della sua squadra: “Dobbiamo mostrare un volto diverso per girare la gara dalla nostra parte. Oggi (ieri, ndre) ci è mancato il fuoco per farcela nei cruciali della gara. I fischi dei tifosi? Se non metti in campo l’agonismo potresti ricevere dei fischi. L‘Inter? Dobbiamo tutti mettere in discussione una prestazione del genere e guardare comunque con ansia alla partita che verrà. Questa è la Champions League, è qualcosa di molto speciale. Dobbiamo mostrare un volto diverso. Dobbiamo ricordare noi stessi che ciò che ci rende forti è l’elevata aggressività e intensità, dobbiamo dimostrarlo. Allora anche a Milano potremo dare fastidio ai nostri avversari“.