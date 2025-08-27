Malan, Bovenzi e Micheli superano le qualificazioni e volano in semifinale; questa mattina l’esordio delle pentatlete italiane

L’Italia parte con il piede giusto ai Mondiali di pentathlon moderno in corso a Kaunas. Ieri Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare) e Roberto Micheli (Fiamme Oro) hanno centrato l’accesso alle semifinali al termine di una giornata spettacolare nella Zalgirio Arena.

Tra i 95 pentatleti al via, i migliori 36 hanno staccato il pass per il turno successivo. Nel gruppo A, il bronzo olimpico Malan ha chiuso con 1510 punti grazie a una gara solida (quarto nella scherma con 20 vittorie e 10 sconfitte, primo nel nuoto con 2’03”40). Nel gruppo B brilla il 20enne Bovenzi, all’esordio mondiale tra i senior, capace di totalizzare 1518 punti con un ottimo 27”89 negli ostacoli e il miglior tempo nel nuoto (1’53”57). Bene anche Micheli, settimo agli ultimi Europei, che ha concluso con 1514 punti grazie a una rimonta nel laser run.

Oggi alle 15.30 italiane i tre azzurri torneranno in pedana per il Seeding Round di scherma, valido per semifinale e finale. In mattinata tocca invece alle ragazze: Aurora Tognetti e Alice Rinaudo (gruppo A), Maria Beatrice Mercuri e Valentina Martinescu (gruppo B) affronteranno le qualificazioni femminili.