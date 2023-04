Ceferin: “Il salary cap è il nostro futuro, spero venga messo in atto il prima possibile”

Il presidente della Uefa, Aleksander Ceferin, nel corso di un’intervista concessa ai microfoni di Rmc Sport, ha parlato delle misure economiche che potrebbero essere adottate nel mondo del calcio nel prossimo futuro: “Il salary cap è il nostro futuro. Spero venga messo in atto il prima possibile. Stiamo iniziando a discuterne, ma penso che questa sia la soluzione! Per ora abbiamo la regola, la nuova regola dopo il 2024, che si può spendere fino al 70% del reddito per stipendi e trasferimenti. Ma non è così basta, perché se il reddito ammonta a 5 miliardi, il 70% è tanto. Il salary cap è quindi il futuro. Anzi, se i budget raggiungono dei picchi, l’equilibrio della competizione diventa problematico. È non sui proprietari, ma sul valore della competizione, perché se vincono sempre cinque club non ha più senso”.

“Ho già parlato con i rappresentanti della Commissione Europea, stiamo cercando di fare le cose, ma deve esserci un accordo collettivo tra le singole leghe e la Uefa, perché se lo facciamo noi e gli altri campionati no, non ha senso. Penso che sia la cosa più importante. E sorprendentemente tutti sono d’accordo. Grandi club, piccoli club, club pubblici, miliardari, club privati, tutti sono d’accordo”, ha concluso Ceferin.