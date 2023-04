Roma, esami per Llorente e Dybala: lesione al bicipite femorale per lo spagnolo e nessuna lesione per l’argentino

Giornata di esami in casa Roma, dopo la sconfitta in trasferta a Bergamo contro l’Atalanta. Gli esami a cui si è sottoposto Llorente hanno evidenziato una lesione al bicipite femorale della coscia sinistra. Per quanto riguarda Dybala la risonanza ha escluso lesioni, ma confermato il quadro distorsivo alla caviglia sinistra. Tempi quindi più lunghi per lo spagnolo, che dovrebbe tornare per le ultime partite di campionato. Dybala invece potrebbe saltare la sfida di campionato con il Milan per poi tornare contro il Monza in trasferta. Dipenderà tutto dalle sensazioni che avrà il giocatore nei prossimi allenamenti.