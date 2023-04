Avvocato Serra: “Presentati alla Procura elementi chiari. Se Mourinho vorrà potrà esserci un incontro”

Gabriele Bordoni, avvocato dell’arbitro Marco Serra, ha commentato il deferimento ricevuto dal suo assistito, in merito alla lite con Mourinho: “Amareggia rilevare come la valutazione equilibrata della Procura Federale sia stata messa in disparte da chi non ha condotto l’inchiesta né si è confrontato con Serra e con la sua difesa”. Poi ha proseguito: “Marco ha portato elementi chiari e convincenti a supporto della sua verità, negando recisamente le frasi contestate, ma dicendosi comunque dispiaciuto per quel proprio atteggiamento che, nel complesso, ha riconosciuto essere imperfetto; mentre da parte mia si sono mossi rilievi procedurali dirimenti”.

Bordoni ha poi concluso: “Se Mourinho lo vorrà, potremo organizzare un incontro con Serra, per una stretta di mano fra sportivi che vada oltre, nel nome del calcio e dei valori nei quali vogliamo ancora riconoscerci”.

AVVISO DEFERIMENTO MARCO SERRA