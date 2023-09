Cassano sul caso Osimhen: “Mai visto nulla del genere in 40 anni. E’ giusto che vada via a zero”

“Non era mai successo in 40 anni di calcio che una società prendesse per il culo un proprio giocatore per un rigore sbagliato. Ed è ancora più grave il fatto che il Napoli non ha chiesto scusa ad Osimhen, affermando che non si dovesse offendere”, sono queste le parole espresse da Antonio Cassano sui propri profili social riguardo al caso Osimhen in casa Napoli. “De Laurentiis si deve prendere la responsabilità del disastro che sta combinando ed è giusto che poi il giocatore vada via a parametro zero a fine stagione”.