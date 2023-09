Probabili formazioni Milan-Lazio: settima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Milan-Lazio, match valido per la settima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:00 di sabato 30 settembre nella cornice dello Stadio San Siro. La partita sarà trasmessa in diretta su Dazn. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme. Di seguito, ecco le possibili scelte dei due allenatori, Stefano Pioli e Maurizio Sarri.

MILAN – Possibile ritorno 4-3-3. Ko Maignan, in porta ci sarà nuovamente Sportiello. Spazio nuovamente ai titolari, con Giroud che torna al centro dell’attacco. Chance per Loftus-Cheek ancora un po’ ammaccato.

LAZIO – Qualche ballottaggio per Sarri. Kamada o Guendouzi. Cataldi o Rovella (ma occhio a Vecino). Hysaj o Pellegrini. In attacco si rivede dal 1′ Felipe Anderson. Pedro scalpita, ma Zaccagni e Immobile dovrebbero essere confermati da titolarissimi.

Milan (4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Adli, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao.

Ballottaggi: Maignan 55% – Sportiello 45%; Adli 55% – Pobega 45%

Indisponibili: Bennacer, Maignan (in dubbio), Kalulu, Krunic, Calabria (in dubbio)

Squalificati: –

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Patric, Pellegrini; Kamada, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: –