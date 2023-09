Sport in tv oggi venerdì 29 settembre: programma e orari di tutti gli eventi

Il programma e il palinsesto completo dello sport in tv per la giornata di venerdì 29 settembre 2023. Non si ferma mai il calcio, che dopo il turno infrasettimanale riparte con gli anticipi del prossimo turno: in campo anche delle big come Barcellona e Borussia Dortmund. Spazio anche al tennis, con l’esordio di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti a Pechino, e al rugby con il big match dei Mondiali tra Italia e Nuova Zelanda. Inizia poi il weekend dei motori con la MotoGP che fa tappa in Giappone, ma soprattutto la Ryder Cup di golf a Roma. Spazio infine a ciclismo, biliardo e basket per un’altra giornata all’insegna del grande sport.