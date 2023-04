Cassano: “Italiane fortunate in Europa, hanno beccato avversarie alla portata”

Antonio Cassano è intervenuto ai microfoni della Bobo TV, analizzando alcuni temi sull’ultima giornata di Serie A. “Chi ha tutto da perdere è l’Inter. Gli resta da giocare semifinale di Coppa Italia, poi domenica affronterà la Lazio, è quella che rischia. Nessuno mesi fa avrebbe mai immaginato che la Lazio sarebbe stata al secondo posto in classifica a questo punto del campionato”.

Poi ha continuato: “Il nostro calcio è in ritardo di 10-15 anni rispetto agli altri campionati. Abbiamo avuto culo a beccare squadre alla nostra portata agli ottavi e per questo abbiamo cinque squadre in semifinale nelle coppe europee”. Poi ha concluso: “La Juventus è a -18 dal Napoli eppure mi devo sentir dire dall’allenatore che il problema è la penalizzazione”.