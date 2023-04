Francesco Totti: “Ritorno alla Roma? I matrimoni si fanno in due”

“Io alla Roma da dirigente? Il matrimonio si fa sempre in due, anche se è una risposta banale. Non dipende da me: penso che ci si possa mettere seduti per prendere un caffè e parlare di tante cose”. Lo ha detto Francesco Totti in collegamento con gli studi di Dazn dopo la sconfitta della Roma contro l’Atalanta. E sulla stagione della squadra di Mourinho: “In Europa viaggia in un certo modo, in campionato in modo alterno. Si complica il cammino, anche perché l’Atalanta si è rifatta sotto”, spiega prima di soffermarsi sul Napoli di Spalletti: “Ha fatto una stagione strepitosa, è uno degli allenatori più forti in circolazione, l’ho sempre detto e lo dirò sempre”. E sul cammino delle italiane in Europa: “È stato un anno diverso, dopo tanti anni in cui tutti si sono lamentati delle difficoltà del calcio italiano. Ora c’è stata la miglior risposta, speriamo che almeno una riesca a vincere un trofeo. Favorita Milan o Inter in Champions? Non ce n’è una, è una semifinale tra due grandi squadre. Nei derby può succedere di tutto”, conclude.