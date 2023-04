NBA, Playoff 2023: i Los Angeles Lakers la spuntano al supplementare, 3-1 Miami su Milwaukee

La spuntano al supplementare i Los Angeles Lakers, impegnati in gara-4 del primo turno dei Playoff NBA contro i Memphis Grizzlies. 117-111 il punteggio finale in favore dei padroni di casa, bravissimi a prendere il comando delle operazioni all’overtime e a rischiare poco in quel frangente, chiudendo a +6 e guadagnando il punto che permette loro di salire 3-1 nella serie, ad un solo punto dall’accesso ai quarti di finale. Per loro, i migliori in campo sono stati Reaves (23 punti) e James (22 punti), mentre a Memphis non sono bastati i 36 punti di uno stratosferico Bane e i 19 messi a segno da Morant.

3-1 è la situazione nella serie anche tra i Miami Heat e i Milwaukee Bucks, risultato a sorpresa visto che i Bucks sono i capolisti della Eastern Conference, mentre il team della Flordia è riuscito a guadagnarsi un posto nei playoff solo dopo essere passato dai play-in. Partita anche questa molto combattuta, in cui Miami ha sofferto tantissimo nei primi tre quarti (la situazione era di 78-89) e ha poi rimontato grazie ad un ultimo periodo stellare, nel quale ci sono state ben 41 segnature da parte dei padroni di casa. Di un altro pianeta la prestazione, per loro, di Butler (56 punti), mentre negli ospiti si sono distinti Lopez (36 punti) e Antetokounmpo (26 punti).