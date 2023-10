Milan, Musah: “Bellissimo l’esordio a San Siro. Obiettivo stagionale? Vincere lo scudetto”

In una lunga intervista a Dazn, Yunus Musah ha fatto un bilancio dei suoi primi mesi al Milan, toccando argomenti differenti: “L’esordio a San Siro è stato fantastico. Non ci ero mai stato, perciò mi è piaciuto molto, specialmente per la curva che ha cantato dal primo all’ultimo minuto. A volte neppure si riusciva a sentire l’arbitro. In questa stagione vogliamo fare bene, l’obiettivo è ovviamente lo scudetto: vincerlo sarebbe bellissimo“.

“Dopo la sconfitta nel derby potevamo piangerci addosso o reagire. Noi abbiamo optato per la seconda, dimostrandolo sul campo. Il 5-1 è stato un colpo duro, ma ci è servito da motivazione: non vogliamo più perdere così – ha aggiunto il centrocampista ex Valencia – Il mio ruolo preferito e dove mi diverto maggiormente è quello di mezzala. Il mister mi aiuta quotidianamente a migliorare, dandomi consigli in ogni allenamento“.

Infine, Musah ha parlato di due giocatori singoli, uno del Milan del presente ed uno del passato: “Pulisic sta giocando in maniera fantastica. Noi ci conosciamo da tanto ed è bello averlo a Milano. Ricordo che in passato parlavamo di quanto sarebbe stato bello giocare in un top club, mentre in estate lo tenevo costantemente aggiornato sul mio trasferimento in rossonero. Kessie? Per me è un esempio come centrocampista per ciò che ha fatto al Milan. Era un giocatore fondamentale per la squadra e vorrei fare lo stesso“.