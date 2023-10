Basket, Fiba Europe Cup 2023/24: cade Brindisi, vince Varese a Cipro

Le deluse non qualificate alla Champions, Brindisi e Varese si sono tuffate nella Fiba Europe Cup che ha regalato alle due compagini italiane rispettivamente una sconfitta in casa ed una vittoria esterna in quel di Cipro. Brindisi è caduta contro gli spagnoli del Casademont Saragozza, mentre Varese è passata in terra cipriote Keravnos.

La Happy Casa, inserita nel gruppo F, al PalaPentassuglia ha la peggio contro gli spagnoli del Casademont Saragozza: 87-91 il finale dopo un supplementare. Prossimo impegno europeo per i pugliesi il 25 ottobre a Tallinn contro il BC Kalev/Cramo. Trasferta dolce per la Itelyum nella tana dei ciprioti del Keravnos BC: 95-80 il punteggio che premia il quintetto di Bialaszewski dove si mettono in evidenza Shahid (25 punti) e Brown (20 punti). Varese, inserita nel gruppo I, tornerà in campo nella Fiba Europe Cup mercoledì prossimo, ospitando i tedeschi del Gottingen.