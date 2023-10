Dalla Spagna: duello Juventus-Barcellona per Sancho

La Juventus a gennaio vorrà cercare di arricchire la propria rosa per puntare, magari, a qualcosa di più rispetto alla qualificazione in Champions League. La Vecchia Signora starebbe guardando in casa Manchester United, con il nome di Sancho che interesserebbe e non poco a Giuntoli.

Secondo quanto raccontato da media spagnoli, il rapporto fra ten Hag e l’inglese è ai minimi termini, con Sancho che non aspetterebbe altro che la sessione invernale per dire addio ai Red Devils. Sul giocatore ci sarebbe da tempo la Juventus che lo vorrebbe in prestito semestrale, concependo un diritto di riscatto. La Vecchia Signora però deve guardarsi anche dallo sguardo attento da parte del Barcellona di Xavi che vuole arricchire il pacchetto offensivo.