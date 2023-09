Caso Pogba, medico Castellacci: “Possibile assumere testosterone involontariamente”

Enrico Castellacci ha commentando la positività al testosterone di Paul Pogba a TvPlay: ”Non può essergli stato prescritto, tutto quello che viene ritenuto doping non può essere assunto tranne in casi eccezionali. Non è un problema di quantità. Però si può assumere per errore, tramite pomate o gel che erroneamente vengono considerati innocui. La cosa grave sarebbe se gli fosse stato consigliato di prenderlo. Ci può essere la non volontarietà, ed è importante, in caso contrario si raddoppierebbe la pena”.

Poi ha proseguito: “È una notizia piuttosto clamorosa. Bisognerà vedere le contro analisi e poi il tribunale antidoping. Nel frattempo il giocatore viene sospeso, le pene sono risapute, rischia fino a 2 anni, anche sino a 4 in caso di accertata intenzionalità. Ci auguriamo che tutto questo non ci sia. Ci auguriamo che le controanalisi ribaltino tutto o che in caso non ci sia intenzionalità”.