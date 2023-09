Germania, domani Voller come Ct: “Sarà per una sola partita. Squadra? E’ ovvio che qualcosa non va”

Esonerato Hansi Flick, sarà domani Rudi Voller a sedere ad interim sulla panchina della Germania per la sfida amichevole contro la Francia. L’ex attaccante ha confessato in conferenza stampa però che il suo ruolo di CT durerà solo per il match programmato per domani: “Per me sarà la partita di una volta nella vita. È mio dovere dare una mano in questa situazione, ma dopo cercherò di sostenere al meglio il nuovo allenatore, per quanto posso. E’ importante trovare un successore in tempi relativamente brevi, questo sarà il compito principale”,

E sui risultati non positivi della Nazionale ha confessato: “E’ ovvio che c’è qualcosa che non va, essere stati eliminati dalla fase a gironi della Coppa del Mondo per due volte di seguito è un sentore importante. Tuttavia, abbiamo ancora giocatori che sono incredibilmente creativi, veloci e che possono disputare un campionato europeo di successo l’anno prossimo”. Poi sulla sfida con la Francia ha ammesso: “Sono la squadra migliore d’Europa in questo momento. La cosa più importante per domani è migliorare il nostro comportamento difensivo”.

“Se potrebbe essere Nagelsmann il prossimo Ct? Come dovrei rispondere? Naturalmente ci sono i nomi, ma non posso dirli tutti qui. Naturalmente è un allenatore di livello assoluto”, ha concluso.