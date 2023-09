Spagna, Caso Rubiales: il Tribunale Nazionale richiederà il video dell’accaduto

Il Tribunale Nazionale spagnolo esaminerà la denuncia esposta dalla Procura all’indirizzo di Luis Rubiales. L’ex Presidente della Federcalcio spagnola, ha annunciato le sue dimissioni, dopo l’accusa per il ‘bacio rubato’ alla calciatrice Jennifer Hermoso. Il capo della Corte Centrale di Istruzione del Tribunale Nazionale, Francisco de Jorge, ha comunicato che “saranno mossi i primi passi per l’ottenimento da parte di RTVE del video o dei video che hanno agli atti e che registrano da tutte le angolazioni il momento in cui l’imputato bacia il denunciante, nonché il verbale immediatamente prima e dopo l’evento legato alla celebrazione della vittoria della squadra di calcio femminile”, si legge in un verbale.