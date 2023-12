Casini: “In Italia forte problema di infrastrutture, sugli stadi siamo in grave ritardo”

“In Italia c’è un forte problema di stadi e impianti per i giovani del calcio. Abbiamo avuto risultati a Firenze con un centro ai massimi livelli europei ma la maggior parte dei club hanno limitazioni esagerate. Il calcio può fare molto e invece sugli stadi siamo in grave ritardo, per motivi economici e anche culturali“. Queste le parole di Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, al convegno “Campi aperti, tra mercati e diritti” che si è tenuto a Casa Corriere Festival a Napoli. “Tutte le istituzioni devono collaborare con il Governo per migliorare le infrastrutture. Lo stadio non deve essere solo un luogo dove ospitare eventi sportivi, ma anche uno spazio dove offrire servizi sportivi da utilizzare durante tutti i giorni dell’anno. Dobbiamo migliorare e approfondire la nostra cultura delle regole sullo sport”.