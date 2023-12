Volley, Superlega 2023/2024: Modena conquista la vittoria contro Taranto

Modena batte Taranto 2-3 (22-25, 25-20, 25-18, 17-25, 13-15), conquistando la vittoria in Superlega. Dopo una partita di quasi due ore e mezza, i modenesi hanno avuto la meglio in casa degli avversari. I vincitori si preparano ora ad incontrare il Trentino, mentre a Taranto toccherà la Gas Sales.

Taranto scende in campo in casa ancora alla ricerca del primo successo per incontrare il Modena. Il primo set si dimostra equilibrato, con Modena che riesce a sfruttare le difficoltà di Taranto e con una serie di muri si porta avanti. Gli ospiti mantengono il vantaggio fino al termine del parziale, che vincono 22-25. Il vento cambia però direzione nel secondo set, con Taranto che torna in campo agguerrito e mette a segno un punto dopo l’altro. Modena tenta di mantenere il contatto con gli avversari, ma i granata risultano essere più scattanti e sul finale hanno la meglio, chiudendo 25-20. La perdita di lucidità modenese sulle ultime battute, introduce un terzo set disastroso. Taranto ha la meglio sin dai primi minuti e in poco tempo riesce ad allungare e portarsi in vantaggio, toccando anche il +11. Sul finale, Modena cerca di riprendersi, ma è ormai troppo tardi e il parziale termine 25-18. Nel quarto set, i modenesi ritrovano il giusto ritmo e la situazione si ribalta: è ora Taranto a soffrire, specialmente in fase offensiva, mentre la squadra ospite prende il largo. Dopo due ore totali di gioco, il set si conclude 17-25. Il quinto parziale, dunque, deciderà tutto. Il Modena inizia nel migliore dei modi e si porta avanti, ma sul 10-11 Taranto pareggia e riapre la partita. Gli ultimi minuti di gioco sono concitati, ma poi, in extremis, Modena mette la palla a terra per il 13-15, che segna la vine di un match durato quasi due ore e mezza.