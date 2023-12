Next Gen ATP Finals 2023, a Jeddah brilla la stella di Medjedovic: il serbo batte Fils e si laurea campione

Hamad Medjedovic chiude in bellezza una settimana da sogno e batte in cinque set il più quotato Arthur Fils, laureandosi campione delle Next Gen ATP Finals 2023. E’ il serbo il vincitore della prima edizione andata in scena a Jeddah (Arabia Saudita) e non si può dire che non sia un titolo meritato. Non solo perché ha vinto tutte e cinque le partite giocate in settimana, ma anche perché l’ha fatto esprimendo un tennis potente ed esplosivo, caratterizzato da aces a ripetizione. Ben 19 ne ha scagliati in finale, nel corso delle 2h14′ che gli sono servite per superare il suo avversario al King Sports Abdullah City con il punteggio di 3-4 4-1 4-2 3-4 4-1.

L’atto conclusivo del match è stato deciso più che dal tennis dalle emozioni. Fils ha infatti dato l’impressione di accusare la tensione e non è riuscito ad esprimersi al meglio. Il francese è comunque riuscito a trascinare la sfida al quinto set, salvando due match point nel tie-break del quarto complici un paio di regali – figli del nervosismo – da parte del suo avversario. Nella frazione decisiva è stato invece Fils a perdere la testa, sfogando la sua frustrazione contro la racchetta e ricevendo anche un penalty point. Sventola dunque alta la bandiera serba a Jeddah, poche settimane dopo che – sempre in tema di Finals – era accaduto lo stesso a Torino con Novak Djokovic. Nole ha già trovato il suo erede?