Dopo qualche settimana di stop sembra essere tornato Luka Doncic in formato mvp. Quarta partita da 30+ punti nelle ultime sei per il 77 di Dallas (17-9), che trascina i suoi in casa di Golden State (14-11) con una tripla doppia doppia da 45 punti, 11 rimbalzi e 13 assist per il 143-133 finale. +18 di plus/minus per lo sloveno, che tira con il 70% dal campo (16/23) in 38 minuti sul parquet del Chase Center di San Francisco. Bene anche l’ex Klay Thompson con 29 punti e il 64% da tre punti (7/11). 21 punti e 8 assist per Kyrie Irving. Sponda Warriors, non servono i 29 di Andrew Wiggins e i 26 con 10 assist di Steph Curry per evitare l’ottava sconfitta nelle ultime dieci. La seconda grande prestazione della notte è di Anthony Davis. Il lungo dei Lakers (14-12) chiude con 40 punti e 16 rimbalzi nella vittoria con Memphis (18-9) 116-110. 15/22 (68%) dal campo e plus/minus di +14 pr il centro americano. Torna in campo dopo qualche noia fisica anche LeBron James, che va vicino alla tripla doppia con 18 punti, 8 rimbalzi e 8 assist. Austin Reaves aggiunge 19 punti e 8 assist. Grizzlies battuti, nonostante i 25 punti di Jaren Jackson Jr e i 20 con 7 rimbalzi e 6 assist di Ja Morant. Jalen Brunson e Karl Anthony Towns si caricano sulle spalle New York (16-10) nella difficile sfida con Orlando (17-11). Match di alta classifica in Eastern Conference ed equilibrato fino alla fine, nonostante i Magic convivano da tempo con le assenze di Paolo Banchero e Franz Wagner. Il fratello di Franz, Moritz, è l’ultimo a mollare con 32 punti e 6 rimbalzi in uscita dalla panchina. I Knicks si aggrappano al loro numero 11, che porta 31 punti e 5 assist con il 44% dal campo (8/18). Pesante doppia doppia da 22 punti e 22 rimbalzi per Towns. Non manca l’apporto di Mikal Bridges (17 punti) e Josh Hart (12+5+5).

Nelle altre partite

Boston (21-5) passa sul parquet di Washington (3-20) 112-98. Doppia doppia da 28 punti e 12 rimbalzi per Jayson Tatum. I Celtics mandano ben sei giocatori in doppia cifra insieme al numero 0: Derrick White e Payton Pritchard guidano il gruppo con 15 punti a testa. Seguono Jrue Holiday e Sam Hauser con 12 e Jaylen Brown e Kristaps Porzingis con 11. Prosegue la stagione disastrosa dei Wizards, che ricevono qualche segnale positivo da Jordan Poole (21 punti+7 assist) e dal giovane francese Bilal Coulibaly (19 punti+5 rimbalzi+6 assist). Il rookie Alexandre Sarr porta 14 punti e 6 rimbalzi. Doppie doppie per Justin Champagnie (13 punti+14 rimbalzi) e Carlton Carrington (11 punti+10 rimbalzi). Minnesota (13-11) batte San Antonio (13-12) a domicilio 106-92. 26 punti e 5 rimbalzi per il solito Anthony Edwards. Importante il contributo di Nickeil Alexander-Walker in uscita dalla panchina (17 punti+3 rimbalzi+3 assist). Doppia doppia da 12 punti e 11 rimbalzi per Jaden McDaniels. Solo 11 punti per Julius Randle, ma i Timberwolves ottengono la sesta vittoria nelle ultime sette. Sponda Spurs, a secco Chris Paul, che mette a referto solo 4 rimbalzi e 9 assist. Victor Wembanyama ci prova con 20 punti, 12 rimbalzi e 5 asisst. Harrison Barnes e Jeremy Sochan combinano 34 punti(17+17), ma i texani interrompono la striscia di due successi consecutivi. Phoenix (14-11) piega un’ottima Portland (8-18) 116-109. Devin Booker top scorer con 28 punti e 5 assist. Kevin Durant lo segue con 20 punti, 7 rimbalzi e 7 assist. Non c’è Bradley Beal e ci pensa Tyus Jones con 19 punti, 4 rimbalzi e 4 assist. Doppia doppia da 10 punti e 14 rimbalzi per il centro Jusuf Nurkic. Trail Blazers a cui manca un vero riferimento in fase offensiva. Anfernee Simons porta 20 punti, 4 rimbalzi e 5 assist. Jerami Grant, probabilmente lo scorer migliore del quintetto, chiude con 17 punti e il 38% dal campo (6/16). Dani Avdija aggiunge 17 punti e 7 rimbalzi in uscita dalla panchina, ma è la sesta sconfitta in fila per Portland, che staziona fuori dalla zona playoff insieme a Utah (5-19) e New Orleans (5-22). Pelicans sempre falcidiati dagli infortuni e sconfitta in prima serata (italiana) da Indiana (11-15) 119-104. Assenti per infortunio Zion Williamson, Brandon Ingram e Jose Alvarado, BJ Boston Jr è il migliore della franchigia della Louisiana con 20 punti. Dejounte Murray aggiunge 19 punti, 7 rimbalzi e 7 assist e Cj McCollum 15 punti, ma la stagione di Nola sembra ormai compromessa. Sponda Pacers, bene Pascal Siakam (22 punti) e Tyrese Haliburton (21 punti+10 rimbalzi).

Tutti i risultati della notte

Indiana Pacers – New Orleans Pelicans 119-104

Orlando Magic – New York Knicks 91-100

Washington Wizards – Boston Celtics 98-112

San Antonio Spurs – Minnesota Timberwolves 92-106

Phoenix Suns – Portland Trail Blazers 116-109

Golden State Warriors – Dalla Mavericks 133-143

Los Angeles Lakers – Memphis Grizzlies 116-110