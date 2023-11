Curling, Europei maschili Aberdeen 2023: Italia strepitosa contro la Norvegia, altra vittoria

Strepitosa vittoria dell’Italia del curling maschile agli Europei di Aberdeen 2023, in Scozia. Gli azzurri hanno dominato in tutti gli end in cui erano di mano, tranne nel quarto in cui gli scandinavi hanno rubato la mano. Ma nel complesso è arrivata una prestazione praticamente impeccabile per Retornaz e soci, che hanno vinto col punteggio di 12-7 prendendosi anche il lusso di non disputare il decimo end, rimanendo così imbattuti nella rassegna continentale sul ghiaccio scozzese con due vittorie in altrettante sfide.

E dire che l’Italia non era partita affatto bene, visto che la Norvegia, a causa di una nostra imprecisione con l’ultima stone giocata, si era portata avanti 0-2. Si è trattato però di uno degli appena due end in cui i nostri avversari sono riusciti a conquistare più di un punto insieme all’ottavo. Retornaz nel second end con una doppia bocciata consente all’Italia di conquistare la bellezza di quattro punti, mentre nel terzo end giochiamo in modo ragionato e concediamo un solo punto ai norvegesi. Che, però, rubano la mano agli azzurri nel quarto end, un punto che porta il punteggio sulla parità a quota quattro. La pronta risposta nel quinto end, in cui otteniamo tre punti grazie a un Retornaz implacabile che sfrutta le imprecisioni della Norvegia, 7-4 e su questo punteggio si costruisce la vittoria, visto che Ramsfjell porta a casa un solo punto nel sesto end ben giocato dall’Italia, che torna di mano e nel settimo si prende due punti scappando sul 9-5. L’ottavo end è invece favorevole alla Norvegia, che tiene tutto aperto grazie ai due punti arrivati nonostante le buone giocate azzurre. -2 per i nostri avversari ma è perentorio il nono end in cui Retornaz boccia il sasso rivale e si prende tre punti che chiudono la pratica sul 12-7.