Calendario amichevoli estive oggi venerdì 28 luglio: programma, orari e diretta tv

Il programma delle amichevoli estive in calendario per la giornata di oggi, venerdì 28 luglio. Prosegue la preparazione delle squadre di Serie A e Serie B verso la nuova stagione e ovviamente questi test ricoprono un ruolo molto importante per gli allenatori che cercano indicazioni sul lavoro svolto in questi primi giorni. Nella giornata odierna è atteso in campo il Torino, che sfiderà il Modena. Poco più tardi toccherà anche al Bologna, atteso invece a un impegno di respiro internazionale contro una delle formazioni più quotate della Ligue 1 come il Monaco.

Il programma delle amichevoli di oggi

Ore 11:00 – Como-Pro Patria

Ore 17:00 – Cittadella-Trento

Ore 17:00 – Torino-Modena, diretta su Torino Channel

Ore 17:30 – Bari-Juve Stabia

Ore 18:00 – Bologna-Monaco, diretta tv su Sky Sport Calcio. Diretta streaming su Sky Go e Now