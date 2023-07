Monza: capienza dell’U-Power Stadium aumentata a 16.917 posti

Il Monza ha reso noto in un comunicato della nuova capienza dello stadio di casa. “La capienza dell’U-Power Stadium è stata elevata a 16.917 posti in quanto l’ultima Commissione di Vigilanza ha dato parere positivo per rendere disponibili alla vendita tutti i seggiolini presenti in tribuna ovest e tribuna est. L’incremento di capienza permetterà di superare il record storico di spettatori (pari a 15.039 dello scorso MONZA – Lecce) già a partire dal Primo Trofeo Silvio Berlusconi del prossimo 8 agosto (sfida con il Milan, ndr). Dopo l’ottenimento della Licenza Uefa dello scorso maggio, un altro grande passo in avanti per l’impianto cittadino che si prepara ad accompagnare i ragazzi di mister Palladino capitanati dal monzese doc Matteo Pessina nella seconda stagione in Serie A”.