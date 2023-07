Giro delle Dolomiti 2023, Vermulen e Jedelhauser si aggiudicano la 46^ edizione

Nella giornata odierna si è disputata l’ultima tappa della quarantaseiesima edizione del Giro delle Dolomiti 2023, verso San Genesio e Avelengo. Per quanto riguarda la crono da Bolzano a San Ginesio i vincitori sono stati i tedeschi Julia Jedelhauser e Florian Albecker. Jedelhauser si è aggiudicata anche la vittoria generale, mentre Albecker si è classificato secondo alle spalle del belga Daan Vermeulen. Nessuna difficoltà in salita per il tedesco Florian Albecker (RV Lichterfelde-Steglitz e.V.), che si è imposto davanti a tutti con un crono di 40’15″50, ottenendo la sua seconda vittoria di tappa al 46° Giro delle Dolomiti. Dietro di lui il belga Mathieu Decock (40’29″38), che ha preceduto di cinque secondi il connazionale Daan Vermeulen. Proprio quest’ultimo, in virtù delle sue prestazioni in tutta la competizione ha mantenuto la testa della classifica generale e ha vinto il Giro delle Dolomiti con un tempo complessivo di 3h23’14″96. Sul podio del 46° Giro delle Dolomiti sono saliti anche Albecker e Decock, rispettivamente secondo e terzo.

In campo femminile Julia Jedelhauser (Oberdorfer Radhaus) ha fatto registrare l’undicesimo tempo assoluto di giornata (44’02″53) è stata la migliore tra le cicliste impegnate nella frazione cronometrata. Con cinque vittorie in cinque tappe Jedelhauser si è assicurata anche la vittoria della classifica generale del 46° Giro delle Dolomiti con un tempo complessivo di 3h49’26″60. Il suo tempo è stato irraggiungibile per Christine Schwenk, seconda nella classifica generale con quasi un’ora di distacco. (4h47’57″79). Ha completato il podio un’altra ciclista tedesca, Susanne Lummer (Team Alé Deutschland) con un tempo complessivo di 4h52’37″89.