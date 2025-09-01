Il nuovo ct dell’Under 21 azzurra si presenta: “Convinto di andare lontano. Non voglio ragazzi che abbiano paura di perdere, ma che trasmettano entusiasmo e la sensazione di poter vincere sempre”.

Silvio Baldini ha inaugurato ufficialmente la sua avventura sulla panchina della Nazionale Under 21, raccogliendo l’eredità di Carmine Nunziata. Nel raduno di Tirrenia, il tecnico toscano ha fissato subito l’asticella in alto: “La mia convinzione è di arrivare a vincere l’Europeo e alle Olimpiadi per conquistare l’oro. So che così mi espongo alle critiche, ma non sono qui per accontentarmi”.

Gli Azzurrini esordiranno il 5 settembre a La Spezia contro il Montenegro e il 9 a Bitola contro la Macedonia del Nord, match validi per le qualificazioni a Euro 2027. Baldini chiede ai suoi ragazzi coraggio e spirito offensivo: “Voglio una squadra che emozioni chi ama il calcio, che trasmetta la sensazione di poter segnare e vincere sempre, anche rischiando”.

Non mancano frecciate al sistema: “In Italia i talenti ci sono, ma troppo spesso prevale la logica del guadagno e del mercato estero. Bisogna avere il coraggio di valorizzare i nostri giovani”. Poi un pensiero sul rapporto con il ct della maggiore: “Con Gattuso ho trovato una persona semplice e diretta, c’è un bellissimo feeling. Spero che il lavoro dell’U21 possa aiutarlo a far crescere nuovi giocatori per la Nazionale”.