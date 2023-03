Caso Negreira, Tebas: “Il Barcellona cercava di condizionare gli arbitri, terribile danno reputazionale”

Il presidente della Liga Javier Tebas è tornato a parlare del caso Negreira, apparendo piuttosto allarmato: “Si tratta della peggiore crisi reputazionale della storia del nostro sport, il danno è tremendo. Non penso che il Barcellona abbia comprato gli arbitri, però cercava di condizionarli. Si tratta di una situazione spiacevole, ma nascondersi non serve. Bisogna infatti spiegare cos’è accaduto a tutti, dai soci del club all’Europa. Non guarderemo dall’altra parte“.

Sulla situazione finanziaria del Barcellona, Tebas ha aggiunto: “Il tetto agli stipendi c’era già con Bartomeu. Al momento non possono registrare il rinnovo di Gavi perché hanno sforato tale tetto a dicembre. Un ritorno di Messi ovviamente mi piacerebbe, ma dovrebbero cambiare tante cose“. Infine, sulla Superlega: “Comprometterebbe l’attuale ecosistema del calcio. È come se le banche governassero i Paesi perché sono quelle che generano i maggiori guadagni. Florentino Perez continuerà per la sua strada a prescindere dalla decisione della corte UE. Lui non perde mai“.