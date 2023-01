Atalanta, Papu Gomez: “Ci sentivamo forti. Nel 2020 avremmo potuto lottare per lo Scudetto”

“Ci sentivamo forti, talmente tanto che alle volte non entravamo subito in partita in campo. Prendevamo gol in apertura nei primi 5-10 minuti, consapevoli poi che saremmo stati in grado ugualmente di vincere”. Il Papu Gomez ha parlato ai microfoni di CornerTalk per L’Eco di Bergamo riguardo ai suoi ricordi con i bergamaschi. “L’Atalanta più bella è stata quella del 2019/20 e quella del 2016/17 – racconta -. Dopo tanti anni abbiamo portato l’Atalanta nuovamente in Europa, ai tempi la Serie A mandava in Champions tre squadre, altrimenti ci saremmo arrivati il primo anno”.