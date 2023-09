Calcio, stampa estera: De Gea pensa al ritiro, la decisione entro fine anno

David De Gea potrebbe ritirarsi dal calcio. L’indiscrezione arriva dal Guardian ed è confermata anche da Marca, che ha fatto il punto della situazione sul portiere spagnolo, il quale all’età di 33 anni medita l’addio. Dopo il mancato rinnovo di contratto in estate con il Manchester United, non ha infatti ricevuto neppure un’offerta che lo soddisfi. Ovviamente non sono mancate delle proposte, specialmente dall’Arabia Saudita, tuttavia per l’estremo difensore l’aspetto economico non è una priorità, dunque ha preferito rifiutare in attesa di qualcosa di più interessante. Il problema è che questo ‘qualcosa’ potrebbe non arrivare e, secondo Marca, la deadline è la fine dell’anno. Al momento De Gea continua a tenersi in forma e ad allenarsi per farsi trovare pronto qualora dovesse ricevere una proposta allettante, magari da un club europeo, ovviamente per fare il titolare.