Calcio, Spalletti e Totti giovedì in visita al Bambino Gesù di Roma

Nella giornata di giovedì 16 novembre, alla vigilia del match dell’Olimpico tra Italia e Macedonia del Nord, Luciano Spalletti e Francesco Totti si recheranno in visita all’ospedale pediatrico ‘Bambino Gesù’ a Roma. Insieme a loro sarà presente anche una delegazione della Nazionale, il presidente della Figc Gabriele Gravina e il capo delegazione Gigi Buffon. L’obiettivo è dei più nobili, ovvero stare vicino ai più piccoli.

“Già quando ero a Roma ho avuto l’opportunità di condividere qualche momento di felicità con questi bambini. Ora che ci torno non posso che essere felice. Inoltre, ritengo corretto aver messo a disposizione Totti per quest’incontro perché anche lui è sempre stato molto sensibile nell’aiuto verso i più piccoli. Sono contento di poter parlare di nuovo con lui, già ai tempi in cui lo allenavo era un’ispirazione. Mi ha dimostrato tante cose importanti che e mi sono state di enorme supporto” ha detto Spalletti.